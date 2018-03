Nouveau pont Champlain : Ottawa vise toujours décembre

Crédit photo : Le Courrier du Sud - Denis Germain

Est-ce que les automobilistes rouleront sur le nouveau pont Champlain en décembre? Si certains indices laissent croire que la mise en service de la nouvelle structure pourrait être retardée, le ministre canadien de l’Infrastructure et des Collectivités Amarjeet Sohi a confirmé au Courrier du Sud que «l’objectif de livraison demeure décembre 2018».

«Notre gouvernement est déterminer à livrer un nouveau pont Champlain sans péage et à être transparent avec les résidents de Montréal et de la Rive-Sud à l’égard des progrès du nouveau pont et l’état du pont actuel», a précisé le ministre.

En mars, le Journal de Montréal révélait que le consortium Signature sur le Saint-Laurent (SSL) négociait de nouveaux délais et un nouveau budget avec le gouvernement, en prévision de retards sur le chantier.

Ottawa et SSL ont confirmé au Courrier du Sud que des discussions sont en cours, mais ont tout même confirmé que l’objectif était de livrer le nouveau pont dans sept mois.

«Des discussions avec notre partenaire sont en cours et nous rendrons l’information publique en temps opportun, a expliqué le bureau du ministre Sohi. C’est un projet complexe et nous traitons avec rigueur les discussions commerciales avec notre partenaire.»

«Des discussions de nature confidentielles sont en cours avec notre partenaire public», s’est de son côté contenté de répondre le consortium.

Si SSL admet que «l’échéancier a été confronté à une multitude de pressions très importantes», il assure toutefois que plusieurs mesures ont été mises en œuvre «visant à rattraper les délais engendrés par ces défis».

Travaux accélérés

En février, alors que 35% des travaux étaient inachevés, le consortium a présenté une stratégie d’exécution pour accélérer les travaux. SSL a annoncé l’augmentation de la main-d’œuvre pour des quarts de travail supplémentaires et de fin de semaine, l’ajout d’équipement, le développement de nouvelles infrastructures ainsi que le maintien d’un encadrement efficace en matière de gestion de la construction, de la santé et sécurité, de la qualité et de l’environnement.

Quelques mois plus tôt, au cours d’une rencontre avec les médias, le responsable du projet chez SSL, Daniel Genest, expliquait que sans ces mesures, la livraison de la structure pourrait être retardée de sept à huit mois. La mise en service ne s’effectuerait donc pas avant l’été 2019.