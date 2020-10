Nouveau président à la Fédération de l’UPA Montérégie

Producteur de grains à Napierville, Jérémie Letellier a été élu président de la Fédération de l’UPA de la Montérégie, lors de l’assemblée générale annuelle tenue virtuellement en raison de la pandémie, le 8 octobre dernier.

Jérémie Letellier succède donc à Christian St-Jacques qui avait annoncé ne pas vouloir briguer un nouveau mandat. M. St-Jacques a été le premier président de la Fédération de l’UPA de la Montérégie à la suite de l’unification des fédérations régionales de Saint-Jean-Valleyfield et de Saint-Hyacinthe en 2012.

M. Letellier est producteur de grains et évolue au sein de l’UPA depuis maintenant 17 ans. Depuis 2012, il agissait comme premier vice-président de la Fédération.

« C’est avec fierté et humilité que j’accepte la responsabilité que vous m’accordez aujourd’hui… je peux vous assurer que je consacrerai toute mon énergie à poursuivre le travail dignement amorcé par mon prédécesseur. Les grandes orientations de la fédération resteront les mêmes, notamment : la défense du territoire agricole, le développement de l’agroenvironnement, le soutien à la santé psychologique », a notamment déclaré Jérémie Letellier lors de son discours d’élection à la présidence.

La Fédération de l’UPA de la Montérégie compte 33 administrateurs et regroupe 15 syndicats locaux et 24 groupes spécialisés. Les 6769 fermes de sa région génèrent à elles seules 30 % du produit intérieur brut agricole québécois et 25 % des emplois agricoles au Québec.

Lors de cette assemblée générale virtuelle, Julien Pagé, producteur cunicole, a également été élu premier vice-président et Ginette Blondin, productrice de grains, deuxième vice-présidente.