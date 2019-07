Nouveau site pour le Défi 350 à La Prairie

Le Défi 350, cette course à obstacles familiale, est de retour pour une 4e année à La Prairie, le 14 septembre. Nouveauté: l’événement se déroulera au parc du Bassin-de-La Prairie, en bordure du fleuve Saint-Laurent et non pas dans l’ancienne carrière, comme en 2018.

Ce changement a-t-il un lien avec le nouveau propriétaire de l’ancienne briqueterie, l’homme d’affaires Luc Poirier? Ce dernier souhaite faire du développement résidentiel à cet endroit. De son côté, La Prairie a pris des mesures pour empêcher tout développement afin de décider, en collaboration avec les citoyens, de la vocation du site. Le Reflet est en attente d’une réponse de la Ville de La Prairie.

Tout comme l’an dernier, trois parcours respectivement de 10 km (50 obstacles), 5 km (25 obstacles) et 3,5 (16 obstacles) seront offerts. Les 12 ans moins peuvent s’inscrire au tracé alternatif de 1 km (8 obstacles) conçu pour eux.

Afin d’améliorer l’empreinte écologique, l’obtention d’une médaille de participation est maintenant optionnelle. Les participants devront choisir s’ils souhaitent en obtenir une lors de leur inscription.

Les coûts d’inscription varient de 30$ à 50$ pour les adultes, selon la formule choisie, en équipe ou individuelle, ainsi que le tracé sélectionné. Pour les enfants âgés de 12 ans et moins, le coût est de 20$.

Pour s’inscrire et pour obtenir des renseignements : ville.laprairie.qc.ca.