Le nouveau terrain synthétique de Saint-Constant inauguré

Le nouveau terrain de football et soccer synthétique éclairé de l’école secondaire Jacques-Leber à Saint-Constant aménagé au coût de 2,6 M$ a été inauguré le 30 septembre.

Pour l’occasion, le maire Jean-Claude Boyer, la présidente de la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries Marie-Louise Kerneïs et des joueurs de l’Association de soccer Saint-Constant et du Club de soccer Roussillon ont joué une partie amicale.

Le terrain sera utilisé la semaine par les élèves de l’école Jacques-Leber et d’autres établissements de la CSDGS. Les équipes sportives et les citoyens pourront le réserver en dehors des heures d’école auprès du Service des loisirs de la Ville.

«On investit dans notre milieu de vie, plus particulièrement dans nos infrastructures sportives, car on croit fermement que c’est de notre devoir municipal que de participer aux saines habitudes de vie de la communauté. Nous sommes très heureux de savoir que cette installation de grande qualité profitera à tous», a souligné M. Boyer par voie de communiqué.

«En plus d’encourager l’exercice physique ainsi que les valeurs liées à l’adoption des saines habitudes de vie, ce projet répond aux besoins des élèves de la CSDGS, dont ceux de l’école secondaire Jacques-Leber et ceux des écoles du secteur, tout cela en plus de profiter à divers partenaires du milieu et, bien entendu, à la communauté. Ce partenariat avec la ville de Saint-Constant est gagnant puisqu’il permettra de s’entraîner dans un environnement moderne et sécuritaire tout en offrant à chacun un accès pour se dépasser. Un autre moyen de favoriser la persévérance et la réussite éducative de nos jeunes», a mentionné pour sa part Mme Kerneïs.

La construction du terrain a été financée au tiers par la CSGDS (900 000$) et aux deux tiers par la Ville de Saint-Constant (1,7 M$).