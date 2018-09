Un nouveau véhicule d’incendie au coût de 1,25 M$ pour Saint-Constant et Sainte-Catherine

Crédit photo : Le Reflet - Denis Germain

La Régie intermunicipale d’incendie de Saint-Constant et Sainte-Catherine a dévoilé sa plus récente acquisition: un nouveau camion échelle avec pompe au coût de 1,25 M$. À ce montant s’ajoutent 100 000$ d’équipements spécialisés.

Selon l’entente de partage des frais entre les deux Villes, Saint-Constant déboursera 63 % de la facture contre 37 % pour Sainte-Catherine, a indiqué Patricia Traversy, du Service des ressources humaines et communications à la Régie.

De marque E-One, modèle cyclone II, le véhicule de 2018 a été présenté à la suite de l’assemblée de la Régie dans le stationnement de l’hôtel de ville de Sainte-Catherine, le 27 septembre. Le camion sera en opération dès la mi-octobre, «juste à temps pour la Semaine de la prévention des incendies», indique la Régie.

Ce véhicule pourra répondre à tous les types d’appels d’urgence, puisque son aménagement intègre les équipements de premiers répondants et les outils nécessaires lors des accidents de la route.

«En dotant la Régie d’un véhicule équipé d’une technologie de pointe au service des citoyens, nous aidons les pompiers à effectuer leur travail de manière efficace», a déclaré la mairesse de Sainte-Catherine, Jocelyne Bates.

Échelle

Le camion est muni d’une échelle de 30 m (100 pi) contrôlée par un système électronique assurant sa stabilité. Cette caractéristique est utile lors d’interventions de sauvetage en hauteur.

«Le territoire compte plusieurs édifices en hauteur. L’achat de ce nouveau camion incendie est un élément clé pour notre flotte de véhicules afin de maintenir la sécurité de nos citoyens et d’améliorer notre efficacité», a affirmé Jean-Claude Boyer, maire de Saint-Constant.

Ce nouveau camion échelle avec pompe remplace l’ancien camion de marque Volvo, datant de 2000. Ses coûts de réparations et sa mise à niveau ont incité les membres du conseil d’administration à procéder à l’achat d’un véhicule neuf.

Les équipes incendies de la Régie sont appelées à répondre à environ 2 000 appels d’urgence par année.

Une première

Selon la Régie intermunicipale d’incendie de Saint-Constant et Sainte-Catherine, le véhicule E-One, modèle cyclone II serait le premier de ce type en opération au Canada. Il est plus court avec ses six roues afin de lui donner une plus grande mobilité. L’engin est pourvu d’une pompe avec un débit certifié à 5 677 litres d’eau (1 500 gallons) à la minute et d’un réservoir pouvant contenir jusqu’à 1 892 litres (500 gallons), «ce qui le rendra autonome et très performant lors des opérations d’extinctions d’incendie», précise la Régie.