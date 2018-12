Nouveaux administrateurs à la Chambre de commerce

Crédit photo : Gracieuseté Studio Anne Bourbeau – Studio Anne Bourbeau Passion Photo)

Les membres de la Chambre de commerce et d’industrie Royal Roussillon (CCIRR) ont procédé à l’élection du conseil d’administration pour l’année 2018-2019 lors de son assemblée générale annuelle le 11 décembre à Exporail.

Yves Bisson (directeur général Desjardins- Caisse des Berges de Roussillon) a été nommé président du CCIRR, Stéphane Perreault (propriétaire du Groupe Sema Média) vice-président, Sylvain Fournier (président Le Lien Roussillon) secrétaire, et Jonathan St-Jean (CPA auditeur, CA chez Lefaivre, Labrèche, Gagné), trésorier.

L’administration est composée des personnes suivantes:

Alexandre Gagnier (président de Webit Interactive), Cathy Lepage (directrice générale du Complexe le partage), Diane Brault (directrice de comptes entreprises à la Banque Royale du Canada), Eric Descormiers (président au Groupe Falcon Conseil), Frédéric Thériault (planificateur financier chez SFL gestion de patrimoine), Raphaël Diotte (physiothérapeute et propriétaire chez Accès Physio), Raymonde Potvin (présidente ex-officio et propriétaire du Club voyages Raymonde Potvin), Renaud Ponton (directeur de comptes, petites entreprises à la Banque développement Canada), et Sandy Roy (directrice générale et développement des affaires) chez Gravité Média.