Une nouvelle cause pour le 24H MAXFIT

Crédit photo : Le Reflet - Archives

La troisième édition du 24H MAXFIT servira à amasser des fonds pour Jeffrey Beausoleil, ambassadeur pour l’Hôpital Shriners pour enfants du Canada.

L’événement sportif se tiendra les 21 et 22 septembre à la Zone sportive à Delson. Des équipes de 8 à 12 membres chacune se relaieront à l’occasion de quatre épreuves de six heures en faisant des exercices variés autant musculaires que cardiovasculaires. Chaque équipe devra compter minimum deux personnes actives par heure.

La dernière édition avait servi à amasser des fonds pour l’Hôpital Sainte-Justine. Plus précisément pour un ami dont la femme a perdu son bébé. Un total de 10 000$ a été remis pour la recherche cardio-pédiatrique.

En 2015, c’était pour Olivier Roy, alors âgé de 12 ans, atteint de paralysie cérébrale.

«Pour choisir les causes, on y va vraiment avec notre <@Ri>feeling<@$p> pendant la saison, explique Bruno Gladu, propriétaire et entraîneur à la Zone sportive. C’est souvent dans notre entourage. Je connais le père de Jeffrey [Beausoleil], alors on l’a approché pour cette édition.»

Âgé de 19 ans, Jeffrey Beausoleil est né avec un pied et une main en moins du côté droit. Il a participé à plus d’une dizaine de courses Spartan avec sa prothèse afin d’amasser de l’argent pour l’hôpital Shriners. Il souhaite traverser le Canada à la course en 2019.

Ce dernier sera présent avec sa famille lors du 24H MAXFIT, laisse savoir M. Gladu.

«Pour le moment, il y a huit équipes complètes confirmées», ajoute-t-il en date du 12 septembre.

Ceux qui le souhaitent pourront aussi aller s’entraîner pour une heure en faisant un don volontaire. Un montant de 3 000$ avait été amassé lors de la dernière édition grâce à ces dons.

Les inscriptions peuvent être faites à la Zone sportive à Delson, où un formulaire est disponible à la réception ou par courriel au info@zonesportive.com.