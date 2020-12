Nouvelle éclosion de COVID-19 à l’Hôpital Anna-Laberge

Après avoir été aux prises avec des cas de COVID-19 en octobre, l’Hôpital Anna-Laberge à Châteauguay doit de nouveau composer avec une éclosion, a confirmé le Centre intégré de santé et des services sociaux (CISSSMO), le 23 décembre.

Moins de 5 cas ont été recensés chez des patients, précise Jade St-Jean, conseillère-cadre aux relations médias au CISSSMO. Elle assure que les individus infectés ont été transférés à l’unité COVID de l’hôpital. De plus, l’équipe de prévention et contrôle des infections est déployée et des enquêtes épidémiologiques sont en cours.

Mme St-Jean affirme également que des dépistages auprès des employés et des patients de l’unité concernée ont été effectués.

«La situation est suivie de près. On assure l’application rigoureuse de toutes les mesures de prévention et contrôle des infections», soutient-elle.

Les visites et la présence des proches aidants sont limitées au maximum durant l’investigation.

Situation critique

Le CISSSMO fait savoir que le taux d’occupation de l’unité COVID est de plus de 80% depuis une semaine.

«Vu la criticité de la situation, une demande a été faite au ministère de la Santé et des Services sociaux afin d’être au niveau d’alerte 4, qui permet d’intensifier certaines mesures prévues au plan de délestage», informe Mme St-Jean.

Elle mentionne toutefois que toutes les mesures sont mises en place afin que les usagers qui se présentent à l’Hôpital Anna-Laberge puissent recevoir des soins. Le recours au délestage permet au personnel de prêter main-forte dans les secteurs critiques, afin de diminuer la pression sur des équipes fortement sollicitées.

«Les établissements de santé travaillent en collaboration et en cas de besoin, les patients COVID du territoire de la Montérégie-Ouest pourraient être hospitalisés dans d’autres unités dédiées de la région. La hausse des hospitalisations est directement liée à la hausse des cas communautaires et des éclosions en cours», explique Mme St-Jean.

Rappelons qu’aussitôt que deux cas de COVID-19 sont déclarés à la suite de soins administrés par un établissement de santé, une éclosion est signalée.

Autre éclosion en Montérégie-Ouest

Dix-neuf usagers et 35 employés ont reçus un diagnostic positif à la COVID à la suite de l’éclosion qui a touché l’Hôpital Barrie-Memorial d’Ormstown.

Mme St-Jean transmet l’information que les cas ont été transférés à l’unité COVID de l’Hôpital Anna-Laberge également. Les mêmes mesures sont appliquées dans les deux établissements.