Nouvelle génération de panneaux électroniques à La Prairie

La Ville de La Prairie a remplacé ses anciens panneaux d’affichage électroniques qui étaient désuets, selon ses informations, par des neufs tout en procédant à l’acquisition de nouveaux panneaux. En tout, c’est six systèmes d’affichage qui ont fait leur apparition sur le territoire de la ville.

«En plus de remplacer ceux à l’angle du chemin de Saint-Jean et du boulevard Taschereau, du boulevard de l’Industrie et de la route Marie-Victorin, ainsi que celui du parc Lucie-F.-Roussel, la Ville en a également installé au nouvel aréna municipal et à l’angle du boulevard Taschereau et de l’avenue de Balmoral», lit-on dans le communiqué.

La Prairie indique que ce changement est «un geste écoresponsable qui réduira ainsi son affichage imprimé traditionnel afin de privilégier l’affichage électronique.»

Les quelques structures d’affichage de panneaux de polypropylène (coroplast) seront retirées sous peu.