Nouvelle image et campagne de financement pour L’Égide

La Maison d’hébergement L’Égide – 2e étape a dévoilé son nouveau logo ainsi qu’une campagne de financement qui s’échelonnera sur un an, le 26 novembre.

«La nouvelle image a été conçue pour être en cohérence avec les services et l’environnement offerts aux femmes et aux enfants survivants de la violence conjugale, soit un environnement accueillant, sécuritaire et axé sur la personne», affirme la direction de l’organisme qui dessert la région de La Prairie.

De plus, la Maison L’Égide entreprend une campagne de financement dans le cadre de son 20e anniversaire en 2020. D’ici l’automne prochain, l’organisme vise à amasser de l’argent. Pour ce faire, il sollicite les dons des entreprises, accueille les dons sur CanaDon.org et organisera des activités-bénéfice. La présidente d’honneur de la campagne est Véronique Moniz, directrice marketing de l’entreprise Pro circuit high tech à Delson.