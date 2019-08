Nouvelle saison des Riverains : recrues, respect et travail

Avec plus de la moitié de son alignement composée de recrues, l’entraîneur de l’équipe de hockey des Riverains de Sainte-Catherine, Steve Larouche, a des objectifs précis basés sur le respect et le travail des joueurs.

Alors que le camp d’entraînement a débuté le 10 août, le nouvel entraîneur de la formation midget AAA a confié au Reflet avoir finalisé l’équipe le 27 août. Le match d’ouverture des Riverains du Collège Charles-Lemoyne aura lieu le 6 septembre. Un tailgate est organisé au Sportium à Sainte-Catherine pour la présentation des joueurs, de 16h à 19h, avant la partie, à 19h30.

«J’ai choisi des joueurs qui sont prêts à mettre tous les efforts nécessaires pour l’équipe, pas des joueurs qui pensent tout savoir», dit-il.

Parmi les 20 hockeyeurs qui porteront le chandail des Riverains cette saison, cinq sont des vétérans. Ceux-ci reviennent car ils partagent la vision de l’entraîneur. De plus, M. Larouche a recruté quatre joueurs âgés de 15 ans, donc de première année.

«Une fois qu’ils ont fait l’équipe, il faut s’assurer qu’il n’y ait pas de relâchement parce qu’ils ont leur place», explique-t-il.

L’entraîneur tient fermement à inculquer sa philosophie et ses valeurs à l’équipe.

«Il ne faut pas négliger les aptitudes, mais tu as beau avoir le plus grand des talents, le travail et l’entraînement passent avant,», affirme-t-il.

L’équipe de hockey a vécu beaucoup de changements depuis sa dernière saison, qui a été ardue, chose qui préoccupe peu l’entraîneur. Jusqu’au premier match, l’équipe s’entraînera tous les jours de la semaine afin d’être prête.

«On a déjà essayé quelques trios et on sait où on s’en va, mais il n’y a rien de coulé dans le béton», laisse savoir M. Larouche.

Lui-même a fait partie des rangs de l’équipe de hockey des Riverains en 1987. Il avait mené l’équipe vers le titre national contre les Hounds de Notre Dame.

Alignement 2019-2020 des Riverains

-29 Noah Terrel Larochelle

-31 Alexis Giroux

-2 Louis-Philippe Houle

-3 Olivier Brosseau

-4 Charles-Antoine Pilote

-5 Jordan Marquis

-6 Mikael Gagné

-7 Tristan Décary

-8 Emanuelson Charbonneau

-9 Jean-Thomas Turp Tremblay

-10 Jacob Charbonneau

-11 Simon Laramée

-14 Gabriel Simard

-16 Alexis Gendron

-17 Michael Horth

-19 Noah Warren

-21 Félix Ferland

-22 Boyan Zhechev

-27 Daryck Plouffe Dubé

-47 Alexis Bonefon

Horaire des matchs locaux au Sportium

-Vendredi 6 septembre vs le Rousseau-Royal de Laval-Montréal

-Vendredi 20 septembre vs les Gaulois de Saint-Hyacinthe

-Vendredi 4 octobre vs les Lions du Lac St-Louis

-Vendredi 25 octobre vs les Gaulois de Saint-Hyacinthe

-Mercredi 6 novembre vs les Grenadiers de Châteauguay

-Vendredi 8 novembre vs les Cantonniers de Magog

-Vendredi 22 novembre vs les Vikings de Saint-Eustache

-Vendredi 29 novembre vs les Élites de Jonquière

-Vendredi 6 décembre vs les Estacades de Trois-Rivières

-Dimanche 8 décembre vs les Cantonniers de Magog

-Dimanche 12 janvier vs les Gaulois de Saint-Hyacinthe

-Vendredi 24 janvier vs les Albatros du Collège Notre-Dame

-Dimanche 26 janvier vs le Blizzard du Séminaire St-François

-Vendredi 31 janvier vs l’Intrépide de Gatineau

-Vendredi 14 février vs les Cantonniers de Magog

-Vendredi 21 février vs les Grenadiers de Châteauguay

-Mercredi 26 février vs les Chevaliers de Lévis

-Vevndredi 28 février vs les Lions du Lac St-Louis