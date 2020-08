Nouvelle volonté de fusionner les services d’incendie de 4 Villes

De nouvelles discussions auront lieu cet automne entre quatre Municipalités de la région dans le but de fusionner les Services d’incendie de Candiac-Delson à ceux de la Régie intermunicipale d’incendie de Saint-Constant et Sainte-Catherine.

Le maire de Saint-Constant et président de la Régie d’incendie de sa ville et l’autre voisine, Jean-Claude Boyer, en a fait l’annonce au Reflet.

En marge, il a expliqué pourquoi le contrat du directeur de la Régie intermunicipale d’incendie de Saint-Constant et Sainte-Catherine, Alexandre Tremblay, n’a pas été renouvelé.

«Il a fait un bon travail, mais là où on s’en va, un changement était nécessaire, a dit M. Boyer. On veut passer à une autre étape.»

C’est à l’unanimité que le conseil d’administration constitué de représentants des deux Villes a voté la résolution de mettre fin au contrat de M. Tremblay, le 20 août.

Du même souffle, le c.a. a entériné la nomination de Claude Brosseau à titre de directeur de la Régie intermunicipale d’incendie de Saint-Constant et Sainte-Catherine, plutôt que de le laisser assurer l’intérim.

«Sa nomination est motivée par les orientations des élus pour favoriser la régionalisation opérationnelle, ainsi que la consolidation organisationnelle actuelle», indique l’avis de nomination à son sujet.

Fort d’une longue expérience dans le domaine des incendies et dans la région du Roussillon, M. Brosseau devra mettre en place «des méthodes de travail innovantes».

Il a aussi le mandat d’entreprendre de nouvelles négociations en vue d’une union avec Candiac et Delson qui, elles, se partagent le service d’incendie. Les discussions ont lieu depuis quelques années, mais elles n’ont jamais abouti. L’objectif, selon M. Boyer, serait de concrétiser le tout le 1er janvier 2021.

«On travaille fort pour que chaque Ville puisse inscrire considérer les dépenses [d’un service d’incendie commun] à leur budget de 2021.» -Jean-Claude Boyer

Et les casernes ?

Des discussions devront aussi avoir lieu par la suite pour la construction de casernes, puisque celles existantes sont désuètes. Candiac a entrepris des démarches pour la sienne, alors que Saint-Constant projette d’avoir l’autre. Jean-Claude Boyer estime que le projet d’en avoir une seule à Delson – comme il a déjà été envisagé – n’est pas réaliste parce que le projet ne serait «pas optimal». Des secteurs de Saint-Constant, le parc industriel de Sainte-Catherine et d’autres quartiers à Candiac en souffriraient, a-t-il allégué.

«On est mieux d’avoir deux plus petites casernes qu’une grosse qui allongerait les temps de réponse, a-t-il justifié. On serait plus performants et efficaces pour l’entraide.»

À ce sujet, la garde en caserne 7 jours sur 7 et 24h sur 24 de la Régie intermunicipale d’incendie de Saint-Constant et Sainte-Catherine implantée au début de 2020 donne des résultats probants, selon le maire. Le modèle sera discuté pour s’étendre aux quatre Municipalités si celles-ci parviennent à un consensus.