Nouvelles créations au Défilé des étranges créatures à Sainte-Catherine

Crédit photo : Gracieuseté

Pour la 3e édition du Défilé des étranges créatures, qui se tiendra à Sainte-Catherine le 27 octobre, la Ville a lancé un concours en septembre dans le but de créer des nouvelles créatures. Quatre enfants de la municipalité se sont démarqués et verront leurs œuvres parader.

Les créations de Xavier Blain, Nathan Decarie, Coralie Guilbault et Vincent Poulin deviendront des marionnettes géantes et lumineuses pour se joindre au cortège qui compte une vingtaine de créatures et plusieurs groupes.

Celui-ci partira du centre municipal Aimé-Guérin vers 19h. Il circulera sur le boulevard Saint-Laurent jusqu’au boulevard des Écluses, avant de se diriger vers la rue des Marins et la rue des Cascades. Le défilé se terminera devant le collège Charles-Lemoyne, à 20h30.

Ces rues seront fermées à la circulation à l’occasion du défilé. Il sera interdit de s’y stationner.

Pour l’événement, des bonbons et des gâteries non comestibles pour les enfants allergiques seront distribués aux spectateurs aux intersections du boulevard Saint-Laurent, de la rue Bédard et du boulevard des Écluses ainsi que sur la rue des Marins, devant l’école des Bourlingueurs.