Obtenir le prestige d’Aston Martin à l’ère de la consommation responsable

Article par Olivier Beaulieu

Dans le cadre des festivités entourant le Grand Prix de Montréal 2018, l’équipe du Guide a eu la chance de s’entretenir avec Laura Schwab, présidente d’Aston Martin des Amériques et Thomas Leret, directeurdesign couleur et matières du constructeur. À une ère où les constructeurs automobiles prestigieux se font pointer du doigt par les groupes de défense des animaux pour leur utilisation du cuir dans leur habitacle, l’heure est aux défis.

Leret l’a affirmé à plusieurs reprises : « lorsqu’un consommateur désire une Aston Martin, il veut être impressionné par les matériaux utilisés dans son véhicule. » Mais comment satisfaire les consommateurs qui désirent voir les manufacturiers utiliser des produits responsables et respectueux de l’environnement? Difficile de parler d’environnement lorsqu’on est au volant d’une voiture mue par un moteur V12 consommant tout près de 20 L/100 km, vous me direz. Vous avez bien raison, mais dans ce segment de marché, la tendance actuelle est au respect des animaux, pas à la consommation réduite d’essence. Il ne faudrait pas tout changer d’un seul coup!

Alors, comment faire pour satisfaire une clientèle minutieuse? Selon Leret, il faut rester à l’affût des tendances et les anticiper. Pour ce faire, il se déplace et visite des salons de mode qui présentent des matériaux et des styles qui sont ou seront populaires dans un avenir rapproché. L’Aston Martin Vantage en est un bon exemple. Elle représente un mariage parfait entre look, matériau et performance.

Des défis culturels

L’émergence du marché chinois représente un défi de marque pour le manufacturier. Par exemple, les Asiatiques ont une conception bien différente de l’espace. Pour le directeurdesign couleur et matières du constructeur, il s’agit donc de développer un seul design qui correspondra tant aux consommateurs asiatiques qu’aux consommateurs américains. Et si le bois demeure à la mode en Asie, il ne l’est pas pour autant dans le Vieux Continent. C’est pourquoi on a créé Q by Aston Martin, la division de personnalisation du constructeur.

Du bateau au sous-marin en passant par la voiture

Le but ultime pour Leret est de créer un lien évident entre le design de ses voitures, et les partenariats de la marque avec les constructeurs aéronautiques, sous-marins et nautiques. Au cours des dernières années, on a vu Aston Martin participer au design d’un sous-marin luxueux et ce n’est pas un adon! On désire s’impliquer dans un ensemble de produits qui correspondent au mode de vie des clients de la marque. Par le passé, le manufacturier a également mis sa signature sur un avion et un bateau. Quel sera le prochain projet? Mystère…