Une octogénaire à sens inverse sur l’autoroute 30

Une autre personne âgée s’est retrouvée à sens inverse sur l’autoroute 30 dans la région de Châteauguay samedi. Sa méprise a occasionné une collision frontale qui a fait des blessures mineures.

La dame de 84 ans circulait à l’envers du trafic vers 22h15 en direction est à la hauteur du km 38 à Mercier, selon ce que rapporte TVA Nouvelles.

Son véhicule a frappé une autre voiture à bord duquel se trouvaient un homme et une femme ainsi qu’un enfant. Les adultes ont subi des blessures mineures et l’enfant s’en tire indemne, rapporte TVA.

Le cas n’est pas unique. Depuis l’ouverture de l’autoroute 30 entre Châteauguay et Vaudreuil-Dorion, de nombreux conducteurs s’y sont engagés dans le mauvais. Tant et si bien qu’en avril 2017, le ministère des Transports a modifié la signalisation au carrefour de l’autoroute 30 et du chemin de la Haute-Rivière à Châteauguay, d’où les conducteurs fautifs semblaient provenir.