Octogénaire atteint d’un cancer incurable sommé de quitter l’hôpital «par erreur»

Crédit photo : Gracieuseté - Deposit photos

La famille d’un Châteauguois de 86 ans atteint d’un cancer du cerveau hospitalisé à l’Hôpital Anna-Laberge dénonce une lettre reçue de l’établissement qui stipulait que le patient avait cinq jours pour quitter l’hôpital, puisque son état ne nécessitait plus d’hospitalisation. Le Centre de santé et de services sociaux de la Montérégie ouest assure qu’il s’agit d’une erreur et qu’un tel document n’est plus remis.

Admis à la fin février, le conjoint de Lisette Degrain a reçu un diagnostic de cancer du cerveau après plusieurs tests. Il a été convenu entre lui, sa famille et le corps médical qu’il ne serait pas opéré et que des soins de confort lui seraient prodigués.

Le jeudi 8 mars, on a remis à Mme Degrain divers documents dont une lettre intitulée Information sur votre changement de statut suite à la fin de votre épisode de soins aigus. Dans ce document, l’établissement de santé mentionne «qu’aucun usager ne peut rester dans un lit d’hôpital, et ce, dès qu’un médecin de l’hôpital statue qu’il n’est plus nécessaire que vous soyez hospitalisé».

On y précise «qu’un intervenant assigné au dossier évaluera les besoins spécifiques et que le retour dans votre milieu de vie (domicile ou résidence privée) demeure l’option à privilégier».

La famille doit trouver une alternative dans un délai maximum de cinq jours.

Une lettre «cavalière»

Mme Degrain, et sa fille Martine Clément, ont été choquées par cette lettre que cette dernière qualifie de «cavalière et honteuse».

Mme Degrain dit avoir reçu une liste des résidences dans la région avec la fameuse lettre.

«Je suis seule, j’ai 83 ans et on me demande de prendre un malade, gravement malade et de trouver une résidence», raconte Mme Degrain.

«La liste des résidences qu’on a remis à ma mère sont des soins privés où les coûts sont faramineux de 4500$ à 5000$ par mois. Ces coûts sont absolument hors de portée de son portefeuille», ajoute Mme Clément.

En raison de l’état de santé du Châteauguois, les dames auraient souhaité une place en soins palliatifs pour lui.

«Il n’y est pas admissible parce qu’il n’y a pas encore de pronostic de fin de vie de moins de trois mois, ajoute-t-elle. Mon père est en phase de fin de vie et il n’y a pas de place ni en CHSLD ni aux soins palliatifs».

Aux termes de démarches personnelles et avec l’aide d’une travailleuse sociale, la famille a trouvé une place en résidence privée en attendant qu’une place en CHSLD se libère. L’octogénaire y reçoit des soins supplémentaires du CLSC à cet endroit.

Une erreur

Contactée à ce sujet, la porte-parole du Centre de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest Jade St-Jean a affirmé que la lettre avait été remise par erreur à Mme Degrain.

«La lettre remise a le logo du CSSS Jardin Roussillon[qui n’existe plus depuis la fusion en 2015] et n’est plus utilisée. Nous nous sommes toutefois assurés qu’il n’y ait plus de copies imprimées de cette dernière afin d’éviter qu’elle soit de nouveau remise par erreur».

Les options après l’hôpital

Mme St-Jean souligne cependant qu’il est vrai que différentes démarches sont prises lorsqu’une hospitalisation n’est plus nécessaire. «Bien que l’hôpital puisse être perçu comme un lieu rassurant et sécuritaire, il faut comprendre que c’est un endroit temporaire pour permettre de recouvrer la santé et ainsi pouvoir retourner dans son milieu de vie, explique-t-elle. Une hospitalisation prolongée peut entraîner des impacts importants chez la clientèle plus âgée (ex. : perte d’autonomie et de repères, déconditionnement physique, délirium, etc.).»

Lorsque le congé de l’hôpital approche, un intervenant accompagne la famille et le patient pour évaluer les différentes alternatives en fonction de la condition de la personne, précise la porte-parole.

«La première solution est généralement le retour dans le milieu de vie d’origine de la personne, car c’est souvent le souhait de cette dernière», indique Mme St-Jean.

Quant aux places en centre d’hébergement (CHSLD), elles sont réparties en fonction de listes d’attente.

«Il est très difficile de déterminer l’attente dans nos différents centres d’hébergement puisque les places se libèrent lors d’un décès ou d’un transfert de milieu», précise la porte-parole.

Plainte

Martine Clément a porté plainte au Comité des usagers de Jardins-Roussillon. Elle a également transmis à sa lettre au ministre de la Santé Gaétan Barrette.