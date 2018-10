Octogénaire condamné pour contacts sexuels avec des mineures

Crédit photo : Le Reflet - Archives

Un homme âgé de 82 ans reconnu coupable de contacts sexuels à l’endroit de personnes mineures devra passer les 5 prochaines années derrière les barreaux.

Claude Lacombe, un résident de Salaberry-de-Valleyfield, a été condamné par le juge Bernard St-Arnaud de la Cour du Québec à une peine d’emprisonnement de 5 ans et demi, lundi après-midi, au Palais de justice local. Détenu depuis son arrestation en juin dernier, l’octogénaire a déjà purgé une partie de sa pénitence sur une base présentencielle.

Les crimes reprochés à Claude Lacombe ont été commis dans la région entre 1973 et 1995. Il a été démontré en Cour que l’octogénaire a fait trois victimes qui ont porté plainte en lien avec 6 délits sexuels perpétrés au moment où elles étaient mineures.

Claude Lacombe a renoncé à sa remise en liberté quand les policiers l’ont arrêté à son domicile. L’homme a confié sa défense à Me Martin Pilote et Me Mylène Brown a agi comme procureure du Directeur des poursuites criminelles et pénales dans cette cause.