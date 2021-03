Odelia, la vedette de la semaine

Je m’appelle Odelia. Je suis une lapine douce et tranquille. Je suis en famille d’accueil en attendant que le refuge trouve une bonne famille d’adoption pour moi. Je cohabite avec un chat en ce moment, et ça se passe super bien. On aime se prélasser un à côté de l’autre et profiter de la vie. Quand on m’approche, je penche ma tête sur le côté pour vous inviter à me flatter. Si vous m’en donnez la chance, je ferai une excellente compagne pour votre famille!

Je vous invite à contacter la SPCA Roussillon ou à visiter leur site internet au: www.spcaroussillon.com

Heures d’adoption

Lundi au vendredi : 11h à 17h

Samedi et dimanche : 11h à 16h

i nfo@spcaroussillon.com ou SPCA Roussillon (80, Goodfellow) à Delson

450 638-9698