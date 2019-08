Olivier Benloulou a vendu sa Bugatti Chiron à Post Malone

Article par Germain Goyer

Olivier Benloulou a vendu l’une des pièces de résistance de sa collection à un rappeur américain.

En effet, le collectionneur et entrepreneur à succès de Gatineau a troqué les clés de sa Bugatti Chiron contre, on se l’imagine, une somme faramineuse. Post Malone, qui en est le nouveau propriétaire, semble avoir du mal à contenir ses émotions, comme on peut le voir dans la vidéo ci-dessous.

The Drive rapporte qu’elle aurait été transigée pour la somme de 2 999 995 $ US, soit l’équivalent de 3 980 093 $ CAN.

Rappelons que cette Chiron, conçue sur mesure pour M. Benloulou et entièrement blanche, était l’une des vedettes de l’édition 2019 du Salon International de l’Auto de Montréal qui s’est tenu en janvier dernier. M. Benloulou explique que lorsqu’il a configuré celle qu’il a par la suite baptisée Angel, il s’imaginait la revendre à quelqu’un d’extravagant. Et c’est définitivement le cas avec Post Malone.

Celui-ci raconte dans la vidéo que la conduite n’a rien à voir avec celle d’autres voitures exotiques comme des McLaren.

Plusieurs supercars en attente

Si Olivier Benloulou tourne la page sur son histoire avec la Bugatti Chiron, il n’est pas en reste. En effet, au cours des prochaines années, il deviendra propriétaire de plusieurs supercars exceptionnels. Dans la vidéo, il raconte notamment qu’il deviendra, dans trois ans, l’un des premiers propriétaires de la Pagani Huayra BC Roadster. Deux Koenigsegg feront également leur entrée dans son garage. C’est le cas d’une Regera l’an prochain de même qu’une Jesko pour laquelle il devra patienter encore quelques années.

Le collectionneur a également mentionné qu’il avait commandé une Pininfarina Battista. La puissance de cette dernière frôlera les 1 900 chevaux.

Il se portera aussi acquéreur d’une Ferrari SP2 Monza qu’il espère recevoir au cours de la prochaine ainsi que d’une des 275 Mercedes-AMG One qui seront assemblés.