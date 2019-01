Olivier Primeau défend Caroline Néron

Crédit photo : Capture d'écran

Olivier Primeau s’est porté à la défense de Caroline Néron, critiquée sans ménagement par plusieurs à la suite de l’annonce des difficultés financières de son entreprise de bijoux.

«J’ai tellement honte de lire tous les commentaires désobligeants sur l’annonce de la faillite de Caroline Néron. Vous êtes bien placé derrière vos téléphones et vos écrans d’ordinateur pour venir rire d’elle mais si vous n’êtes pas un(e) entrepreneur(e) vous n’avez aucune idée de quoi vous parlez», a réagi l’homme d’affaires de Sainte-Martine sur son compte Facebook suivi par près de 180 000 personnes. «En affaire, il n’y a rien de facile et tout est compliqué même quand ça va bien. Alors tous ceux qui sont juste bons pour critiquer, gardez-vous une petite gêne et essayez de soutenir vos entrepreneurs québécois à la place de toujours critiquer», a-t-il exprimé.

«Extrêmement difficile»

Lui-même pris à partie dans le passé par des gens croyant qu’il a tout cuit dans le bec parce que son père est «riche», Olivier Primeau avait fait une sortie sur le défi de la vie d’entrepreneur en janvier 2018. «Il y a une énorme différence entre un succès populaire et un succès financier. Je le répète 50x par jour à qui veut bien l’entendre, être un entrepreneur est extrêmement difficile et qu’il n’y a aucun secret et aucun miracle… tu dois travailler 7/7. Je ne me plains pas du tout et je réussis très bien, mais ne pensez pas qu’un(e) entrepreneur est obligatoirement millionnaire», écrivait-il alors.

En réponse à un commentaire d’un internaute, il ajoutait : «Tu n’as aucune idée c’est quoi gérer une entreprise, que ça soit ton père ou la banque qui t’avance l’argent, tu n’as aucune idée c’est quoi faire 75000$ de chèques de payes toutes les semaines à 500 personnes, tu n’as aucune idée c’est quoi avoir à payer 55000$ de loyer par mois et 25000$ d’électricité, tu n’as aucune idée c’est quoi te réveiller le matin et avoir 15 de tes employés qui viennent te dire qu’ils rentrent pas parce une de leur collègue s’est suicidée la veille et que toi tu dois faire abstraction de tout ça parce que le client frustré le matin à rien à chier de ce qui se passe dans ton entreprise, tu n’as aucune idée c’est quoi ne pas savoir si tu vas être capable de payer ton hypothèque à la fin du mois parce que tu as mal calculé la rentabilité de la première année, tu n’as aucune idée c’est quoi devoir renvoyer un employé qui te vole en qui tu faisais confiance depuis 15 ans, tu n’as aucune idée c’est quoi avoir un père qui a réussi comme le mien et qui te pousse à être le meilleur jour après jour… Moi j’ai parfaitement idée c’est quoi et que mon père soit là avant moi ou pas j’ai travaillé sûrement plus à mon âge que tu vas travailler dans tes 10 prochaines vies… avant de juger informe-toi. Et oui notre famille on a très bien réussi parce qu’on travaille en équipe et qu’on travaille tout le temps et pas en hater comme le monde comme toi Beachdayeveryday.»

Olivier Primeau a fait ses premiers pas en affaires dans le domaine de l’alimentation avec son frère Julien et leur père Dominique Primeau, propriétaire durant plusieurs années du marché IGA à Sainte-Martine. En famille, les Primeau ont fait croître ce magasin et en ont exploité plusieurs autres, dont un IGA à Saint-Rémi et une crèmerie à Beauharnois, en plus de leurs investissements dans l’immobilier. Ils ont acquis le Beachclub en janvier 2015.