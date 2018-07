On demandera 1,4 million pour une GT-R50!

Article par Olivier Beaulieu

La semaine dernière, vous avez été nombreux à apprécier le dévoilement de cette édition spéciale de la Nissan GT-R conçue pour les 50 ans du modèle et de la compagnie partenaire Italdesign. En prévision du Festival of Speed de Goodwood en Grande-Bretagne où la voiture sera dévoilée, le manufacturier annonce le prix de cette édition. Les 50 exemplaires produits coûteront minimalement 900 000 euros chacun. Cassez votre petit cochon!

Relâchez la bête!

L’équipe derrière ce concept a emprunté un moteur V6 biturbo de 3,8 litres à la GT-R NISMO, faisant grimper sa puissance de 600 à 720 chevaux, avec un couple généreux estimé à 575 livres-pied. Le tout est jumelé à une boîte à six rapports avec double embrayage, une transmission intégrale et une nouvelle suspension. Par ailleurs, on a équipé la GT-R50 de freins Brembo et d’un ensemble de pneus Michelin Pilot Super Sport de 21 pouces. Et à l’intérieur, on a inséré quelques touches dorées ainsi que des composantes en fibre de carbone.

Joerg Astalosch, président d’Italdesign, est d’avis que cette voiture répond aux standards de haute performance de la marque Nissan, mais aussi aux attentes élevées des consommateurs en ce qui a trait au design de la voiture. « Bientôt, cette voiture changera la vie de 50 enthousiastes! »

Cette édition bien spéciale sera présentée en grande primeur à Goodwood, lors des festivités entourant la célèbre course de vitesse.