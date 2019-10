On s’en va découvrir la Porsche 911 Carrera 4S 2020 dans les Maritimes

Article par Marc Lachapelle

Le Guide de l’auto met le cap vers l’est, cette semaine pour mettre à l’essai la Porsche 911 Carrera 4S 2020 en conditions parfaitement réelles, sur les routes et chemins sinueux de la Nouvelle-Écosse.

Ce seront nos premiers essais de la nouvelle 911 en sol canadien. Ce coupé 4S fait partie des deux douzaines de versions que comptera vraisemblablement, à terme, la huitième génération de ce grand classique des voitures sport, dont le nom de code est 992 chez Porsche.

Cette 911 à rouage intégral nous arrive également trois décennies après l’apparition de la première Carrera 4. Elle est propulsée par un six cylindres à plat turbocompressé de 3,0 litres qui produit 443 chevaux, un gain de 23 chevaux par rapport à sa devancière, mais presque 200 chevaux de plus que son ancêtre. La nouvelle Carrera 4S promet même de boucler le sprint 0-100 km/h en 3,4 secondes avec le groupe optionnel Sport Chrono et le mode Départ-canon diaboliquement efficace – et fiable – de Porsche.

Les conditions souvent changeantes des Maritimes nous permettront peut-être aussi de mettre à l’épreuve le mode Wet qui détecte la présence de l’eau sur la route, prépare les systèmes de sécurité en conséquence et avertit le conducteur. Nous n’avons franchement aucune doute sur la compétence de la Carrera 4S dans de telles conditions, remarquez. Le rouage intégral, l’antidérapage et l’antiblocage des 911 sont généralement irréprochables, sans parler du niveau exceptionnel de sécurité active que leur valent une tenue de route, une visibilité et un freinage plutôt exceptionnels.

Mais bon, il faut en faire l’expérience pour en parler correctement et c’est une de nos missions durant ces deux journées de conduite, qui nous permettront également d’explorer le comportement à la limite en toute sécurité, sur circuit fermé.

Revenez lire les détails et conclusions de nos aventures dans quelques jours sur le site du Guide de l’auto!