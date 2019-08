On vous présente la vraie première fourgonnette au monde

Article par Guillaume Rivard

Lancée en 1983 comme une version glorifiée des populaires familiales des années 1970, la Dodge Caravan est largement reconnue comme la première fourgonnette moderne. Elle a établi une référence en matière de polyvalence qui tient toujours aujourd’hui.

Certains prétendent toutefois qu’il ne s’agit pas vraiment de la première fourgonnette au monde. Avez-vous déjà entendu parler de la Stout Scarab 1936?

Ce véhicule inspiré de l’art déco est le fruit de l’ingénieur automobile et aéronautique William Bushnell Stout, qui a également travaillé comme journaliste. Fasciné par les œuvres « futuristes » de Buckminster Fuller, notamment sa Dymaxion, il a créé la Scarab pour se démarquer des autres designs peu originaux de l’époque en pensant fabriquer 100 copies par année.

Malheureusement, l’assemblage prenait trop de temps et le prix de 5 000 $ (environ 20 fois plus en dollars d’aujourd’hui) n’aidait pas à attirer les acheteurs, si bien que le rêve de la Scarab est mort après seulement neuf exemplaires. Ce qui en fait l’un des véhicules les plus rares qui soient.

La légende veut qu’une Scarab ait servi de point de rencontre entre Dwight Eisenhower et Charles de Gaulle durant la Seconde Guerre mondiale. Un propriétaire de cirque l’aurait reprise pour faire la tournée de l’Europe avec ses singes au cours des années 1950.

Une Scarab complètement restaurée sera d’ailleurs en vedette le mois prochain lors du Concours d’élégance du Hampton Court Palace, au Royaume-Uni. Parions qu’elle ressortira facilement du lot!