Opération ceinture de sécurité

Crédit photo : Pixabay

L’ensemble des services de police de la province, dont la Régie intermunicipale de police Roussillon, en collaboration avec la Sûreté du Québec (SQ), lance la 12e édition de l’opération nommée «Sur la route, la sécurité et moi ça clique!» Du 29 mars au 4 avril, elle vise à sensibiliser les automobilistes au port de la ceinture.

La campagne et les interventions ciblent principalement les passagers arrière, les hommes de 20 à 49 ans et les conducteurs de véhicules lourds. Des statistiques dévoilées par la SQ démontrent que ces groupes sont plus enclins à ne pas boucler leur ceinture.

Dans les accidents mortels impliquant au moins un véhicule lourd de 2007 à 2011, seulement 38% des victimes décédées portaient leur ceinture. De 2013 à 2017, en moyenne chaque année, 54 personnes décédées et 140 personnes gravement blessées dans un accident ne portaient pas leur ceinture de sécurité. De plus, un total de 30% des conducteurs et passagers décédés chaque année dans un accident de voiture n’avait pas bouclé leur ceinture.

«Si tous les occupants d’un véhicule bouclaient leur ceinture, on pourrait éviter environ 27 décès et 70 blessés graves chaque année», indique la SQ.

Occupants d’un véhicule décédés dans un accident de 2013 à 2017 qui ne portaient pas leur ceinture

–28,6 % pour les conducteurs;

–15,5 % pour les passagers avant;

–35,7 % pour les passagers arrière.