Opération de sauvetage des lapins errants à Châteauguay

Au fait du problème de spécimens errants dans un secteur de Châteauguay, l’Association québécoise de protection des lapins intervient à Châteauguay depuis près d’un an. Elle en attrape et les confie à des familles.

« Nous avons sauvé des douzaines de lapins avec la collaboration de divers refuges spécialisés telle que la SPCA Roussillon », fait part son directeur Jason Mossa.

L’Association redouble d’efforts ce printemps pour secourir le plus de lapins possibles, particulièrement les lapereaux, afin de réduire au maximum la reproduction.

« Chaque hiver, quelques lapins survivent au climat québécois non adapté à leurs besoins physiologiques et leurs impératifs biologiques. C’est ceux-ci qui se reproduisent massivement et rapidement aux printemps, de là, l’urgence d’agir », indique M. Mossa.

La COVID-19 complique l’opération, entraînant une diminution d’adoptions, des familles d’accueil et des ressources en général.

« Avec ces actions, nous espérons avoir réduit au maximum leur présence d’ici l’automne. Toutefois on nous signale la présence de lapins dans de multiples secteurs de la municipalité », observe le directeur.

Il encourage les citoyens à informer la SPCA Roussillon et la ville de « la présence de lapins domestiques, leurs préoccupations ou les répercussions sur leur propriété et dans leur secteur ». Les contributions sont aussi bienvenues. Les intéressés peuvent faire un don sur le site web de l’association.

Il existe aussi un groupe Facebook « Les lapins errants de Châteauguay » qui poursuit les mêmes objectifs de redonner un foyer aux émules de Jeannot sans domicile fixe.

Victor, Mr Coconut et les autres

La créatrice du groupe raconte son bonheur d’en avoir adopté un.

« Ayant accueilli chez moi un de ces lapins, je l’ai vu jour après jour se jeter dans sa nourriture et ingurgiter à toute vitesse de peur d’en manquer pendant les 3 mois qui ont suivi son arrivée à la maison…Souvenirs de souffrances et de survie. C’est heureusement terminé pour lui, et 7 de ses copains de fortune qui ont eu la chance de changer de vie », écrit la bienfaitrice.

Les huit rescapés s’appellent Shelly, Holly, Albert, Smirnoff, Victor, Mr. Coconut, Sam et Jack.