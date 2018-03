Opération enfant soleil remet 58 461 $ dans la région

Crédit photo : gracieuseté

Les hôpitaux de Châteauguay et de Valleyfield ainsi que les Centres de la petite enfance COOP Les Lutins et Bobino et l’école secondaire Louis-Philippe-Paré se partagent 58 461$ distribués par Opération Enfant Soleil le mardi 20 mars.

À l’hôpital Anna-Laberge à Châteauguay, c’est un montant de 15 190$ qui a été remis. L’établissement achètera cinq lits pédiatriques de type bassinette avec baignoire, un moniteur de sphygmo-oxymétrie, qui évalue le taux d’oxygène dans le sang, et un bilirubinomètre, qui détermine le taux de bilirubine liée à la jaunisse chez un nouveau-né.

L’hôpital du Suroît à Valleyfield a reçu 35 402$. Ce montant provient en parts égales d’Opération Enfant Soleil et du ministère de la Santé. Il servira à l’achat de deux moniteurs néonatals «qui assurent un suivi et une surveillance plus adéquate et plus efficace de l’oxygénothérapie», apprend-on dans le communiqué.

Le Fonds Josée Lavigueur

Opération Enfant Soleil remet également des montants du Fonds Josée Lavigueur qui favorise la santé physique et mentale chez les enfants par l’activité physique.

L’école secondaire Louis-Philippe-Paré à Châteauguay achètera 11 vélos de montagne pour ses élèves grâce à une aide financière de 3 762$.

Le CPE Bobino inc. à Beauharnois a reçu 3633$ qui seront utilisés pour l’acquisition de deux mini gigottes, six vélos sans pédale et trois kits scogym. Ces équipements aident à la motricité globale.

Le CPE COOP Les Lutins à Châteauguay utilisera les 474$ remis par Opération Enfant Soleil pour l’achat d’équipements qui favorisent le développement de la motricité fine comme des jeux de concentration et de yoga, des jeux de poches, des poupées gigognes.