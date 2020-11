Opération policière à La Prairie : un homme armé est arrêté et accusé

L’opération policière qui a eu lieu sur la rue White à La Prairie, le vendredi 6 novembre, a mené à l’arrestation d’un homme armé au moment de l’intervention, ont confirmé les autorités, le 10 novembre.

La Régie intermunicipale de police Roussillon a été appelée sur les lieux en raison d’un «homme qui manipulait une arme».

«Aucun coup de feu n’a été tiré, ce sont des gens qui l’ont vu», précise Geneviève Boudreault, agente aux relations médiatiques à la Régie.

L’homme dans la trentaine a été arrêté. Il a comparu devant la justice, le 9 novembre. Il est toujours détenu.

Il fait face à plusieurs chefs d’accusation, dont celui de voie de fait armée et d’avoir braqué une arme à feu. De plus, il ne possédait pas de permis pour entreposer des armes et il a brisé des engagements, précise Mme Boudreault.