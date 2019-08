Opération sur les plans d’eau ce week-end pour déceler les capacités de conduire

La Sûreté du Québec, l’Association maritime du Québec et le Conseil canadien de la sécurité nautique tiennent l’opération Alcool Zéro en fin de semaine. Celle-ci vise à détecter les capacités de conduire affaiblie par l’alcool ou les drogues chez les conducteurs.

Au Québec, il n’est pas interdit de consommer à bord d’un bateau, même si celui-ci est doté d’un moteur. Toutefois, il faut être conscient que l’alcool ou les drogues peuvent représenter une distraction et occasionner des noyades. Le soleil, le vent et les mouvements d’une embarcation en raison des vagues peuvent accroître les effets de l’alcool et des drogues sur l’eau.

Si un conducteur est pris avec la capacité de conduite affaiblie par l’alcool ou les drogues, il s’expose aux sanctions prévues par le Code crimine. Celles-ci peuvent se définir par une amende, un casier judiciaire, une interdiction de conduire, une peine d’emprisonnement, selon le nombre de récidives.

L’opération Alcool Zéro a comme objectif la réduction du nombre d‘incidents reliés à la consommation d’alcool et de drogue sur les plans d’eau. Les différents partenaires souhaitent que ces derniers soient plus sécuritaires et agréables pour la navigation de plaisance.

Les patrouilleurs nautiques seront présents sur les plans d’eau durant la saison estivale.