Où pourra-t-on fumer du pot?

Il sera interdit de consommer du cannabis dans les lieux publics à Saint-Constant et Delson. La première en a fait l’annonce lors de la séance du conseil, le 9 octobre, alors que la seconde a confirmé l’information au Reflet.

Du côté de Saint-Constant, le conseiller municipal David Lemelin, qui a chapeauté le processus de consultation, a dit avoir pris en compte les commentaires des 527 citoyens qui ont répondu au sondage en ligne. La Ville a également écouté les recommandations d’un comité consultatif formé d’intervenants de tous les milieux, dont un avocat, un policier, une spécialiste en toxicologie et une infirmière.

«Suivant la grande majorité de l’opinion populaire, nous y allons de façon plus encadrée pour commencer. Après, on s’adaptera avec le temps, a-t-il affirmé. Nous sommes une ville familiale et les citoyens nous ont dit qu’ils avaient peur, c’est pourquoi nous allons faire cela ainsi.»

La Ville de Saint-Constant a aussi informé la Société québécoise du cannabis qu’elle s’oppose à l’ouverture d’un point de vente sur son territoire.

Delson

De son côté, en plus d’interdire la consommation dans les lieux publics, la Ville de Delson circonscrira les zones de vente et de production. Un point de vente de la Société québécoise du cannabis pourrait ainsi s’établir dans le secteur de la Plaza Delson, tandis que la production sera permise dans certains secteurs du parc industriel.

«Si une telle entreprise désire s’installer à Delson, elle devra le faire dans le secteur zoné à cette fin et respecter les règles qui s’y appliquent», indique Magali Filocco, directrice des communications à la Ville.

Mme Filocco souligne que la Ville a pris cette décision en tenant compte «des recommandations de l’Union des municipalités du Québec, des mises en garde de la Régie intermunicipale de police Roussillon ainsi que les règles proposées par le gouvernement. La Ville s’appuiera également sur la réglementation concernant le tabac», précise-t-elle.

Candiac

Quant à la Ville de Candiac, elle affirme qu’elle suivra pour le moment la loi provinciale qui prévoit que la consommation de cannabis sera interdite aux mêmes endroits que le tabac.

«La position de la Ville est basée sur l’expertise de plusieurs parties prenantes concernées par cette légalisation (professionnels du Service du développement, Régie de police, Agences de santé). La Ville n’a reçu aucun commentaire de citoyen à ce sujet», indique Anna-Claude Poulin, conseillère en communication.

La vente est circonscrite au Carrefour Candiac, près de la SAQ, rue de Strasbourg. En ce qui concerne la production, la zone permise a été limitée au territoire agricole situé au sud de l’autoroute 30 afin de respecter la distance minimale obligatoire de 500 mètres des résidences familiales.

Saint-Philippe

La Ville de Saint-Philippe s’en tiendra également à la loi provinciale. Pour l’instant, seule la loi provinciale est applicable à Saint-Philippe.

«Pour l’instant, la Ville n’a pas modifié sa réglementation de zonage en vigueur. Elle n’a donc pas règlementé de façon spécifique les zones où la vente, la culture et la production de cannabis seront permises», mentionne Marilou Robert, directrice des communications.

Au moment de publier, Le Reflet n’avait pas eu de retour des Villes de La Prairie, Sainte-Catherine et Saint-Mathieu.