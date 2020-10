Oui aux chasseurs des zones rouges, mais pas dans les commerces

Le premier ministre François Legault a autorisé les chasseurs provenant des zones rouges à se rendre dans les régions ayant un niveau d’alerte inférieur. Ils devront toutefois s’abstenir de visiter les commerces du coin, comme les épiceries ou les restaurants.

«Ce qui est important, c’est de ne pas aller faire l’épicerie dans la zone orange ou jaune où est leur camp de chasse. Qu’ils arrivent avec leur nourriture, un peu comme on le faisait ce printemps», a enjoint M. Legault lors d’un point de presse le 30 septembre.

Pour le président de la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs de la Côte-Nord, Gilles Couture, cette mesure est plutôt facile à respecter.

«Si on connaît quelqu’un dans la région, cette personne-là peut faire nos achats pour nous, ou on peut demander l’aide des commerçants», suggère-t-il.

M. Couture considère que la chasse est «une activité qui permet de prendre des précautions et de limiter les risques de propagation» en raison de l’étendue du territoire et du fait qu’elle se pratique généralement en petits groupes.

«C’est sûr que si on décide d’être huit dans un petit chalet, on n’agit pas dans le bon sens», commente-il en rappelant que la prudence est de mise.

«Si on doit dépecer un orignal, on demande de respecter le plus possible la distanciation. On peut séparer la bête en quartiers pour éviter trop de manipulations communes et porter des gants de latex pour faire le travail», ajoute-t-il.

M. Couture se réjouit surtout du fait que la saison de chasse n’ait pas été annulée vu le contexte de pandémie.

«Ça occupe une place importante dans la vie des gens et de pouvoir la réaliser de façon responsable, ça contribue à maintenir l’équilibre et le moral», croit-il.