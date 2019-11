Ouverture du Costco à Saint-Bruno: 90 nouveaux emplois créés

Le tout nouveau Costco de Saint-Bruno-de-Montarville a ouvert officiellement les portes de son magasin-entrepôt, situé sur le boul. Saint-Bruno, mercredi. La nouvelle adresse, qui remplace celle de l’arr. de Saint-Hubert, offre 880 places de stationnement, un poste d’essence et une plus vaste sélection de produits.

Plusieurs personnes ont participé à la cérémonie d’inauguration officielle tenue tôt mercredi matin, dont le maire de Saint-Bruno-de-Montarville Martin Murray; le directeur du magasin Simon Pouliot; la présidente et le directeur général de la Chambre de commerce Mont-Saint-Bruno Élisabeth Castonguay et Marcel Aubin; ainsi que Pierre Riel, Gino Dorico et Daniel Parent, de Costco Wholesale Canada.

«Nous sommes très heureux d’accueillir Costco au sein de notre collectivité, a mentionné Martin Murray. L’arrivée de ce joueur important dans le milieu des affaires ajoute à l’effervescence de la vie économique de Saint-Bruno et contribue au dynamisme grandissant de notre collectivité dans le respect de nos critères élevés en environnement.»

Grâce à sa plus grande superficie de plus de 14 678m2, soit 1858m2 de plus que l’ancien site, le nouveau Costco offre 400 produits supplémentaires, pour un total de 4000.

Il compte parmi ses rayons spécialisés une boulangerie, un comptoir de viandes fraîches, une section de fruits et légumes frais, une rôtisserie, un centre d’optique avec les services d’un optométriste indépendant sur place, un centre du pneu, un restaurant et une pharmacie.

Le Costco de Saint-Bruno-de-Montarville en chiffres