Ozzy, la vedette de la semaine

Je suis Ozzy, un bébé de 74 livres. J’ai 2 ans et toute la vie devant moi! J’ai déjà eu deux familles avant d’être abandonné au refuge, car on n’avait pas de temps pour moi. Je cherche des humains qui seront prêts à m’inclure dans leur vie pour de bon. Je m’adapte bien aux différents rythmes : quand on joue dehors, j’ai beaucoup d’énergie, mais quand on regarde la télévision, je me fais un plaisir de relaxer à vos côtés. Je n’ai pas de besoins spéciaux, outre une diète pour contrôler mes allergies alimentaires.

Pour plus d’information, contacter la SPCA Roussillon ou visiter leur site internet au: www.spcaroussillon.com

i nfo@spcaroussillon.com ou SPCA Roussillon (80, Goodfellow) à Delson

450 638-9698