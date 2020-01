Pako, la vedette de la semaine

Bonjour, je m’appelle Pako. Je suis un beau rouquin de 6 ans. Je me suis retrouvé au refuge, car mon maître est décédé. Au refuge, on dit que j’adore me faufiler sous les couvertures et que je ne suis jamais bien loin de mon toutou cochon préféré. Dès qu’on commence à me flatter, j’en redemande et je me mets à faire de gros ronrons!

Pour plus de détails, visitez-nous sur notre site internet au www.spcaroussillon.com

Heures d’adoption

Lundi au vendredi : 11 h – 17 h

Samedi et dimanche : 11 h – 16 h

info@spcaroussillon.com ou SPCA Roussillon au 80, rue Goodfellow à Delson

450 638-9698