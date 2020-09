Paraplégique, Simon Desmeules peut maintenant conduire un poids lourd

Victime d’un accident de VTT qui l’a rendu paraplégique à l’âge de 23 ans, Simon Desmeules vient de franchir une nouvelle étape vers son rêve d’obtenir un emploi de camionneur. Vendredi dernier, 8 ans plus tard, la SAAQ lui accordait son permis de conduire pour véhicules de Classe 1.

Le jeune homme peut dorénavant conduire des camions-remorques selon certaines conditions émises par la SAAQ. L’une d’elles est de conduire un camion adapté à sa condition physique.

À cet égard, lors de sa formation au Centre de formation en transport routier (CFTR) à Saint-Jean-sur-Richelieu, il avait contribué à l’élaboration d’un dispositif lui permettant d’accéder à son siège de conducteur. Il avait d’ailleurs convaincu le CFTR d’aller en appel d’offres pour adapter un de ses camions. Une transformation qui avait exigé un coût de 15 000 $.

Ces jours-ci, il entretient des discussions avec une entreprise de transport intéressée à ses services. Il est notamment question de la transformation d’un véhicule adapté, mais aussi d’autres considérations telles que les règles en vigueur aux États-Unis ou ailleurs au pays, les assurances, etc.

« Je ne souhaite pas avoir des bâtons dans les roues une fois que je serai quelque part sur la route », dit-il.

Avec un équipier

Une autre condition établie par la SAAQ est à l’effet que Simon doit être accompagné d’un équipier pour la conduite d’un poids lourd.

Cet équipier s’est manifesté après que le jeune diplômé aie publié une vidéo sur Facebook il y a quelques mois. « Quelques personnes m’ont approché, raconte-t-il. Lui m’a écrit en privé et puisqu’il avait un lien avec une connaissance de ma copine, ça a bien cliqué entre nous. C’est un ancien policier et possède des connaissances qui peuvent être utiles. On s’est assis, on a discuté en mettant les points sur les i pour éviter tout malentendu. »

En attendant d’occuper officiellement un emploi de camionneur, Simon s’est trouvé un petit emploi en épicerie. « Mais j’ai hâte de passer à une nouvelle étape de ma vie. Je vois mes amis qui possèdent des propriétés, des enfants, alors j’ai hâte d’acquérir une plus grande indépendance financière et de vivre normalement. »

Néanmoins, Simon Desmeules se dit fier du progrès qu’il a fait depuis ces dernières, qui s’est traduit par une autonomie grandissante. Sa persévérance et sa soif de vivre y sont sans doute pour quelque chose.

Accident de VTT

C’est un accident de véhicule tout terrain subi en 2012 dans la région de La Tuque qui a transformé la vie de Simon Desmeules. Il a raté une courbe en raison de la vitesse. Projeté dans un fossé, son dos est s’est affaissé sur un rocher.

Le jeune homme a passé une semaine aux soins intensifs, trois mois en réadaptation à Montréal et un autre à Châteauguay. De retour aux études en 2014, il a complété une Attestation d’études collégiales en Logistique du transport au Collège de Valleyfield. Il a plus tard complété un DEP en conduite de camion de Classe 1.

Cependant, son objectif ultime est de pouvoir conduire son propre camion sur de longues distances.