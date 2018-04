Le Parc Safari reçoit une aide de 12 M$ de Québec pour réaliser son plan de développement

Crédit photo : Gracieuseté

La ministre du Tourisme du Québec, Julie Boulet, et son collègue Stéphane Billette, député de Huntingdon et ministre délégué aux Petites et moyennes entreprises, ont annoncé le 10 avril une subvention de 12 M$ à la Fondation des amis du Parc Safari pour l’aider à réaliser son plan de développement. Ce projet consiste à investir 24 M$ dans de nouveaux aménagements.

Article de Jacques Larochelle – Journal Coup d’oeil

Collaboration spéciale

L’annonce a été faite devant de nombreux maires de la région, des producteurs du terroir et divers intervenants économiques. Le projet de la Fondation des amis du Parc Safari vise à réaménager et construire des installations zoologiques plus grandes et plus modernes, ainsi qu’aménager de nouvelles infrastructures récréatives.

En activité depuis 1972, et en prévision de son 50e anniversaire en 2022, le Parc Safari souhaite accroître le nombre annuel de visiteurs annuel jusqu’à 400 000 personnes et ouvrir à l’année longue.

Un an de négociations

Accompagnée de Stéphane Billette, la ministre Julie Boulet s’était arrêtée au Parc Safari en juillet pour prendre connaissance des plans de développement élaborés par le président-propriétaire Jean-Pierre Ranger, et son équipe.

En faisant l’annonce au restaurant L’Explorateur du Parc Safari, la ministre Boulet a expliqué les nombreux facteurs ont joué en faveur de l’octroi de cette subvention au deuxième plus important parc zoologique au Québec. «L’existence de marchés à fort potentiel comme ceux de l’Ontario et du Nord-Est des États-Unis, qui forment une forte proportion des 20% de visiteurs venant de l’extérieur du Québec, a joué un rôle important dans notre décision. En soutenant des projets porteurs comme celui-ci, le gouvernement du Québec vient confirmer l’importance qu’il accorde au tourisme, un secteur économique fort important pour toutes nos régions.»

De son côté, le ministre Stéphane Billette a déclaré qu’il a un attachement particulier envers le Parc Safari. C’est en effet là qu’il a occupé son premier emploi d’été vers la fin des années 1980. Comme le Parc se trouve dans sa circonscription, il a tenu à souligner l’impact économique de sa présence dans la région.

«Il est assuré que le projet de développement auquel nous venons d’accorder cette subvention de 12 M$ sera bénéfique pour toute la Montérégie et même pour l’ensemble du Québec. J’en suis très fier, a-t-il dit. C’est un moment historique, exceptionnel.»

Quant à Jean-Pierre Ranger, il rayonnait de bonheur. Il a déclaré que cette annonce est la réalisation de bien des années de rêve. Il a dit qu’il n’arrête jamais de faire des projets afin de rendre le Parc Safari toujours plus beau et toujours plus attrayant. L’homme de 73 ans a dit qu’il a toujours plein d’idées, ce qu’il trouve très motivant.

«Il n’y a pas d’âge pour l’engagement personnel et pour les rêves. C’est exaltant de réaliser que ce qui sera créé ici sera unique. C’est ce qui me garde jeune. Je peux vous assurer que je n’aurai pas vieilli d’une journée quand je vous accueillerai pour le 50e anniversaire du Parc Safari en juillet 2022.»

Le projet en bref

Rénover le secteur zoologique avec le réaménagement et l’agrandissement du secteur Safari Aventure;

Construire un nouvel enclos pour les éléphants et les girafes;

Rénover un bâtiment pour en faire un pavillon éducatif;

Améliorer des bassins d’eau pour les enfants et les espace pour les jeunes;

Ouvrir une piscine à vagues dès cet été;

Améliorer le système de traitement des eaux usées.

Aménager un train électrique dans la zone Safari aventure et y construire des répliques des pyramides d’Égypte, des chutes Victoria et du mont Kilimandjaro entre autres. Ce parcours de 50 minutes sera un cours de géographie et d’histoire.



En chiffres

Entre 240 000 et 3000

Le Parc Situé a ouvert ses portes le 15 juillet 1972. Il accueille en moyenne entre 240 000 et 300 000 visiteurs par année.

100

Le Parc Safari s’étend sur 100 hectares, mais il reste encore 160 hectares supplémentaires pour un développement futur.

10 %

Parmi l’ensemble des visiteurs, 10% proviennent des États-Unis, 8% de l’Ontario, 1% d’Europe et d’Asie. Le reste vient du Québec.

500

Le Parc Safari abrite environ 500 animaux de 68 espèces.