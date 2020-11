Parcourez le Québec de manière virtuelle avec ces rallyes faits ici

Vous aimeriez visiter le Québec sans avoir à quitter votre domicile? Sachez qu’il existe des rallyes virtuels conçus spécialement pour vous faire découvrir certaines régions.

C’est l’idée de Marie-Hélène Courtade, une guide touristique avec plus de 30 ans d’expérience dans le domaine qui a su se réinventer pendant la période de confinement avec ce projet.

En gros, il s’agit d’un mélange entre un rallye plus traditionnel avec des questions et une chasse au trésor, avec des défis et des énigmes à résoudre.

4 régions bien différentes à explorer

On retrouve sur son site web quatre régions à visiter : le Centre-du-Québec, Charlevoix, les Îles de la Madeleine et la Côte-Nord.

Le concept est simple et ludique. Chaque secteur est divisé en journées d’exploration avec thématique.

De belles découvertes sont au rendez-vous. Chaque bloc plus théorique est suivi de questions et d’énigmes pour qu’on aille envie de parcourir la région en vedette.

Il s’agit d’une belle façon de rêver et de préparer un voyage vers ces destinations en attendant que les lieux soient de nouveau accessibles.

C’est aussi une excellente idée à faire seul ou avec les enfants lors de journées grises et froides plutôt que de rester assis à la maison à ne rien faire!

En plus, c’est très abordable. Les rallyes aux Îles, au Centre-du-Québec et à Charlevoix sont tous gratuits, alors que le plus récent sur la Côte-Nord est vendu à 24.99$ seulement.

Un gros merci à Marie-Hélène Courtade pour son initiative. N’hésitez pas à consulter sa page Facebook professionnelle et son site web pour essayer les différents rallyes et pour rester à l’affût des nouveautés qu’elle pourrait mettre en ligne!

Découvrez le site MHCvoyage juste ici!