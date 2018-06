Participation dans une entreprise de prêts aux taux élevés en Ontario : Stéphane Le Bouyonnec se défend

Crédit photo : Le Reflet - Archives

Le candidat aux élections provinciales dans La Prairie et président de la CAQ, Stéphane Le Bouyonnec, a fait part de sa réaction au Reflet concernant l’article du Journal de Montréal, publié le 14 juin.

Le quotidien rapportait, la participation de M. Le Bouyonnec dans une entreprise, Finabanx, qui se spécialise dans des prêts privés à 90% d’intérêt et plus et qui opère en Ontario, où ces pratiques sont permises. Ce n’est pas le cas au Québec.

Le Journal de Montréal rappelle aussi que la CAQ a voté récemment en faveur de modifications à la Loi sur la protection des consommateurs qui interdit l’imposition de frais par-dessus un taux d’intérêt maximal de 35% par an.

Stéphane Le Bouyonnec reconnaît que le fait d’appuyer les modifications à cette loi tout en étant actionnaire (4% de part, selon le principal intéressé) de Finabanx peut sembler «bizarre». Il souligne que les autres provinces du Canada ont fait preuve de réalisme dans le dossier des prêts privés.

«Le Conference Board du Canada a rappelé que les banques canadiennes ne prêtent pas suffisamment. Il y a beaucoup de Canadiens qui se voient refuser du crédit. Si ces gens ne sont pas capables d’avoir du crédit momentanément, ils n’ont pas d’autres choix que de se tourner vers le crime organisé», a-t-il déclaré au Reflet.

C’est pour cette raison que des provinces, telles que l’Ontario, la Colombie-Britannique, l’Aberta et le Nouveau-Brunswick autorisent ce type de compagnies de prêts privés, indique le président de la CAQ.

«Ces entreprises qui proposent ces services doivent obtenir un permis de la province. Leurs dirigeants doivent être validés par la province pour éviter que le crime organisé ne s’infiltre dans ces compagnies», poursuit-il.

Stéphane Le Bouyonnec reconnaît que l’article publié ce matin va ternir son image et celle du parti qu’il représente.

«L’angle de cet article est dommageable. La politique, c’est une question de perception et il va falloir que je corrige le tir», termine-t-il.

Actionnaire

Le résident de Candiac est actionnaire d’une compagnie à numéro qui contrôle Finabanx qui exploite le site iCash. Ce site permet aux Canadiens d’effectuer des prêts avec des coûts d’emprunts dépassant le taux d’intérêt considéré comme de l’usure dans le Code criminel québécois, soit 60%.

«En Ontario, iCash exige toujours le même taux d’intérêt de 15$ par tranche de 100$, peu importe le délai de remboursement du prêt. Pour obtenir 500$, par exemple, le client paiera 75$ en intérêts, que ce soit pour un remboursement en une semaine, en un mois ou en deux mois. Calculé sur une base annuelle, le taux d’intérêt annuel varie donc de 90 à 780%, selon le délai que choisit le client pour rembourser son prêt», rapporte le quotidien.