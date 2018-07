Une partie du boul. Marie-Victorin fermée à la circulation

Crédit photo : Gracieuseté - Ville de Candiac

Une partie du boul. Marie-Victorin à Candiac sera fermée complètement à la circulation, du 6 au 10 août, en raison de travaux de finition du pavage.

Précisément, il s’agit du tronçon entre le boul. Montcalm Nord et la limite de La Prairie. Un chemin de détour est prévu par le boulevard Montcalm Nord et la rue Léon-Bloy Ouest sur le territoire de La Prairie. Ces interventions pourraient être écourtées ou décalées en fonction de la progression des travaux, des conditions météorologiques défavorables ou en raison d’autres contraintes, informe la Ville de Candiac.

Une deuxième couche de pavage sera appliquée sur celle réalisée à l’été 2017. Cette étape mettra un terme aux travaux de réfection du boul. Marie-Victorin. Ces derniers avaient pour but de transformer cette artère en boulevard urbanisé, avec trottoir, bordures de béton, éclairage décoratif et piste cyclable hors chaussée. Ces travaux de pavage permettront d’harmoniser les écarts de niveaux entre la chaussée et la piste cyclable.

La réfection du boul. Marie-Victorin s’inscrit dans le cadre du programme de réfection des rues adopté par le conseil municipal. Il s’agit d’un investissement de plus de 4,4 M$.