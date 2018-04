Partis en courant avec de la bière volée

La police demande l’aide du public pour identifier deux suspects d’un vol de bière au dépanneur Couche-Tard de Candiac, le 18 mars, vers 21h20.

Le duo s’est présenté dans le commerce et a demandé au commis s’il vendait des caisses de 48 canettes de bière. Celui-ci a répondu par la négative.

«Les suspects ressortent et reviennent 30 secondes plus tard, se dirigent vers les frigidaires et ressortent en courant avec deux caisses de canettes de bière sans les payer», rapporte la Régie intermunicipale de police Roussillon dans un communiqué de presse diffusé le 12 avril.

Les suspects sont deux hommes de race blanche, âgés d’environ 35 ans. Le premier mesure 1,63 m (5 pi 3 po) et pèse 68 kg (149 lb). Il a les cheveux foncés courts et une barbe de quelques jours. Au moment du délit, il portait un manteau et une tuque foncés.

L’autre mesure 1,88 m (6 pi 1 po) et pèse 82 kg (180 lb). Il a aussi les cheveux foncés et une barbe de quelques jours. Il portait un manteau vert foncé et des lunettes de vue.

Toute information à leur sujet doit être transmise au sergent-détective Yannick Morin au 450 638-0911, poste 425, ou dénoncée de façon confidentielle via l’organisme Échec au crime au 1 800 711-1800 ou au echecaucrime.com.