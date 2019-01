Pas de clôture à neige sur la route 138

Crédit photo : Archives

Le ministère des Transports n’installera pas de clôture à neige sur un tronçon de la route 138 entre Sainte-Martine et Mercier pour réduire l’effet de la poudrerie pendant l’hiver.

L’entente était que la municipalité installe ces clôtures et que ce soit payé par le MTQ, mais en évaluant la situation avec les travaux publics, Sainte-Martine préférait que ce soit le ministère qui s’en occupe.

«Le MTQ ne bouge pas assez vite pour que ce changement de décision puisse s’opérer dans l’année en cours. Peut-être que ce sera l’année prochaine», a indiqué la mairesse Maude Laberge à l’assemblée publique du conseil du 8 janvier.

Ce projet de haie brise-vent est visualisé à plus long terme selon la première magistrate. L’objectif à moyen et long terme est de faire une plantation en bordure d’une partie de cette route pour éviter que la neige et le vent obstruent la visibilité des automobilistes.

«Sauf que pour y arriver avec le MTQ, on nous parle de sept ans en ce qui concerne les ententes avec les agriculteurs; acheter les terres pour faire la plantation et dans l’intervalle d’attente, on essaie des actions. Cette année on s’est pris un peu trop tard pour la clôture à neige et les rangs de maïs debout», précise Mme Laberge.

Les discussions à ce sujet se poursuivent à la MRC de Beauharnois-Salaberry afin de mettre en branle ce projet.