Pas de couvre-feu à Kahnawake

Le couvre-feu décrété par le gouvernement du Québec ne s’applique pas à Kahnawake.

Les Peacekeepers de la réserve l’ont confirmé sur leur compte Facebook jeudi. Toutefois, les résidents de Kahnawake sont passibles d’amende s’ils vont à l’extérieur du territoire durant le couvre-feu, précise le corps policier autochtone. « SVP, agissez en conséquence », avise-t-il.

Le gouvernement du Québec a décrété un couvre-feu de 20h à 5h du 9 janvier au 8 février pour freiner la transmission de la COVID-19.

Kahnawake adopte ses propres mesures contre la pandémie. Entre autres, les gens sont exhortés à rester chez eux, les rassemblements de plus de six personnes sont interdits et seuls les commerces essentiels sont autorisés à ouvrir durant tout le mois de janvier. Les boutiques de tabac, les manufactures, les entrepôts et les salons de coiffure et esthétique sont fermés.