Pasquier dévoile la date d’ouverture de son supermarché à Delson

L’épicier Pasquier fait savoir que sa nouvelle succursale à Delson accueillera ses premiers clients le jeudi 27 mai. Le supermarché du boul. Georges-Gagné annonce du même coup ses heures d’ouverture, soit du lundi au vendredi de 8h à 21h, puis les samedis et dimanches de 8h à 20h.

Pour compléter son équipe, Pasquier a effectué une nouvelle journée d’embauche le 11 mai. Des candidats avaient aussi été rencontrés au commerce le 3 mars pour une première vague de recrutement.

Des postes de boucher, poissonnier, pâtissier, cuisinier, assistant-gérant et à l’entretien doivent être comblés. Les postes à temps partiel et pour étudiants ont trouvé preneurs, précise l’épicier au Reflet. Plus de 200 employés travailleront au commerce de Delson.

La famille Paquette, clan fondateur de la bannière Pasquier, a donné le coup d’envoi des travaux en août 2019, après avoir pris possession de l’édifice abritant l’ancienne épicerie Loblaws.