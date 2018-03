Une patiente de 91 ans reconduite au mauvais endroit en jaquette

Crédit photo : Le Soleil de Châteauguay - Archives

L’hôpital Anna-Laberge à Châteauguay a donné son congé à une patiente de 91 ans sans en aviser la famille, le 19 mars au matin. Vêtue uniquement d’une jaquette et recouverte d’une couverture de coton alors que la température frôlait les -15 degrés, la dame a été reconduite en taxi à la mauvaise résidence pour personnes âgées.

Brigitte Sigouin du Domaine des Cascades à Sainte-Catherine a été catastrophée quand elle a vu arriver son ancienne résidente.

«Je ne peux pas croire qu’on traite les personnes âgées de cette façon-là. C’est inhumain, dénonce-t-elle. Les gens qui l’ont laissée partir comme ça ce matin n’étaient pas sortis dehors? Ils n’ont pas vu qu’il faisait -15?»

En questionnant le chauffeur de taxi qui avait le dossier de la patiente, Mme Sigouin a constaté que celui-ci avait la mauvaise adresse. Il y a deux mois, Mme Paquette et son mari ont déménagé à la résidence La belle époque à La Prairie.

«On a un contrat avec l’hôpital Anna-Laberge, indique un dénommé Georges, employé de la compagnie Prestige Taxi. À l’hôpital, on nous remet certaines informations comme la prescription du patient, et nous, on donne ça au responsable de la résidence où il habite.»

Un autre employé de Prestige Taxi a confirmé que l’adresse au dossier de Mme Paquette n’était pas la bonne. Ce serait donc l’hôpital qui aurait omis de faire le changement d’adresse dans le dossier???

Le fils attendait l’appel de l’hôpital

Après avoir réchauffé Mme Paquette avec de grosses couvertures, Mme Sigouin a donné la bonne adresse au chauffeur et a contacté le fils de son ancienne résidente.

«Ont-ils des mères à l’hôpital? Je ne m’explique pas qu’on ait pu laisser partir une femme de 91 ans en petite jaquette. Surtout qu’ils avaient mon nom!» – André Larivière, fils de la patiente

Interrogé par Le Reflet, celui-ci affirme n’avoir jamais été appelé par l’hôpital.

«La veille, quand l’infirmier m’a dit qu’il garderait ma mère pour la nuit, j’ai pris soin de lui demander si mon nom et numéro de téléphone étaient au dossier parce que c’est moi qui viendrait chercher ma mère avec sa chaise roulante et son manteau le lendemain», explique André Larivière.

Il est tombé en bas de sa chaise quand Brigitte Sigouin l’a appelé pour lui dire qu’un taxi venait de déposer sa mère à Sainte-Catherine.

Au moment de l’entrevue, il était en route pour l’hôpital dans le but d’obtenir des explications.

Plainte déposée

Brigitte Sigouin du Domaine des Cascades a porté plainte au Commissaire aux plaintes et à la qualité des services du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Ouest.

Le Journal a téléphoné à la responsable des relations médiatiques du CISSS de la Montérégie-Ouest, Jade St-Jean, pour avoir la version de l’hôpital. Un retour d’appel est attendu.