Patineuses synchronisées au quart de tour !

Crédit photo : gracieuseté

Juliette Denis et Sarah Chaibi ont remporté l’or aux championnats canadiens de patinage synchronisé à Waterloo, en Ontario, le 24 février. La résidente de Saint-Constant et celle de Delson compétitionnaient dans la catégorie novice avec le club Nova de la Rive-Sud.

Au terme de la finale, les deux patineuses de 12 ans et leurs 17 coéquipières âgées entre 12 et 15 ans ont pris le premier rang sur dix, devançant sur le podium les Suprêmes de Saint-Léonard et les Gold Ice de Brampton, en Ontario.

L’équipe Nova novice était championne nationale en titre.

«Cette victoire a mis fin à une saison de rêve pour le Nova novice qui a décroché l’or à toutes les compétitions auxquelles il a participé», rapporte le papa d’une des patineuses, Éric Denis.

Le Nova novice a en effet dominé les compétitions de l’Invitation Saint-Hubert, le Winterfest de Brampton et les championnats régionaux à Sherbrooke.

Le Nova novice s’entraîne 11 mois par année, à raison de 15 à 20 heures par semaine, dit M. Denis. Le dimanche après-midi, les patineuses se retrouvent à l’aréna Isatis à Saint-Constant.

Autres équipes médaillées

Pour leur part, les équipes Nova junior (15 à 18 ans) et senior ont respectivement remporté le bronze et l’or. Pour l’équipe formée des patineuses les plus âgées, il s’agit de son premier titre canadien. En vertu de cette victoire, la formation représentera le Canada au championnat du monde de patinage synchronisé à Helsinki, en Finlande, en avril.

Tous les espoirs sont permis pour elle, compte tenu de ses succès récents sur la scène internationale. Le Nova senior a gagné l’or à la Mozart Cup de Salzburg en Autriche, coiffant l’équipe championne 2018, le Marigold Ice Unity.

Bien que ces deux équipes ne comptent pas de patineuses locales pour le moment, elles s’entraînent aussi dans la région, soit à La Prairie les jeudis et dimanche pour le junior et à Saint-Constant les vendredis pour le senior.