Paul Walker renaît le temps d’un documentaire

Article par Olivier Beaulieu

La mort de l’acteur américain Paul Walker a chagriné de nombreux amateurs de la série cinématographique Rapides et Dangereux au travers du globe. Un accident à bord d’une Porsche Carrera GT au volant duquel se trouvait un ami de Walker a percuté un lampadaire, mettant fin aux jours de la célébrité et du conducteur. Tout près de cinq ans après sa mort, le réseau américain Paramount Network annonce la sortie d’un documentaire portant sur la vie de Paul Walker.

Le 11 août prochain, le réseau de télévision Paramount présentera un documentaire intitulé I am Paul Walker. Il présentera la vie de l’acteur à partir de son enfance sur les plages de la Californie jusqu’à son ascension vers Hollywood. Des segments inédits racontés par la famille du défunt seront présentés, mais on mettra d’abord et avant tout l’attention sur l’attachement que Walker avait pour des causes humanitaires telles que la reconstruction d’Haïti suite au Tsunami de 2010.

La direction du projet appartient à Adrian Buitenhuis alors que la production du documentaire est assurée par Derik Murray, le producteur derrière les projets I Am Dale Earnhardt, I Am Even Knievel et I Am JFK Jr. À noter que Caleb Walker, l’un des frères du défunt, assure également la production du documentaire.