Péage de l’A-30: la perception tarifaire reprendra le 24 mai

Le péages de l’autoroute 30 sera de nouveau tarifé à compter du 24 mai à 23h59, a annoncé le ministère des Transports du Québec.

Depuis le 25 mars, la collecte des péages, tant au pont Serge-Marcil qu’au péage de l’autoroute 25, était suspendue.

Il n’était d’ailleurs plus possible de payer en argent comptant. A-30 Express avait indiqué que seules les cartes de crédit, de débit et le transpondeurs seraient acceptés.

Le centre de service à la clientèle demeure fermé, mais le centre d’appel téléphonique est disponible du lundi au jeudi, de 8h à 17h et le vendredi, de 8 h à 15h au 1 855 783-3030.