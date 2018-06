Pêcheur en fête devant l’église Saint-Joachim à Châteauguay

Crédit photo : Michel Thibault

Des cris de joie ont fusé vers 17h ce dimanche devant l’église Saint-Joachim à Châteauguay.

Ils provenaient d’un endroit prisé par les pêcheurs. De toute évidence, ça venait de mordre.

Le journal Le Soleil de Châteauguay qui passait par là est descendu au bord de la rivière. Cédric Chevrier et son jeune frère étaient tout heureux d’une capture fraîchement tirée de l’eau. «C’est une barbue. Est grosse. On va la peser», a dit le jeune homme de 18 ans. Il a accroché le spécimen à l’appareil permettant de déterminer son poids. Combien ? «15 livres et 2 onces !» a annoncé le pêcheur tout fier. Le poisson a été remis à l’eau. Cédric a expliqué qu’à cet endroit il pêchait habituellement l’achigan ou le doré avec un leurre. «J’ai attrapé quelques achigans mais jamais de doré. Cette fois, j’ai pêché au vers. On venait juste d’arriver», il a dit.

La costaude barbue lui a offert un bon défi. «Ça m’a pris environ 15 minutes la sortir de l’eau. C’est pas facile. Il ne faut pas mouliner sans arrêt. Parfois, il faut laisser aller mais pas trop parce qu’il peut se décrocher», a-t-il expliqué. Il a mentionné qu’il pêchait aussi parfois au parc Laberge à Châteauguay, un endroit très fréquenté par les amateurs. Une connaissance a attrapé là un gros esturgeon, a-t-il affirmé. «J’ai la photo dans mon téléphone», il a noté. Il a affiché l’image prouvant ses dires.

Cette rencontre fortuite entre le journal Le Soleil de Châteauguay et des pêcheurs comblés tombait à point puisque du 8 au 10 juin, c’était la Fête de la pêche au Québec. Une initiative du gouvernement du Québec pour promouvoir cette activité. Exceptionnellement, il était permis de taquiner le poisson sans détenir le certificat habituel.