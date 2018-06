Un «pédophile d’occasion» coupable d’abus sexuels

Crédit photo : Le Reflet - Steve Sauvé

Réjean Adam, qui se décrit lui-même comme étant un pédophile, a été reconnu coupable le mardi 5 juin au palais de justice de Valleyfield d’environ 25 abus sexuels sur un garçon qui, au moment des faits, était âgé approximativement de 8 ans.

Les faits reprochés à l’homme qui possède deux antécédents judiciaires en semblable matière se sont déroulés à Rigaud vers la fin des années 90. Réjean Adam profitait du fait d’être seul avec l’enfant pour lui toucher les parties génitales et le masturber. À d’autres reprises, il faisait écouter des films pornographiques à sa victime en plus de l’observer alors que le gamin était sous la douche.

Pour sa défense, Réjean Adam a indiqué au tribunal que la victime avait tout inventé. Que le jeune était au courant pour les antécédents judiciaires de l’accusé.

Lors du prononcé du verdict, le juge Joey Dubois a mentionné que le témoignage de l’accusé comportait plusieurs contradictions. «Le tribunal ne croit pas votre version, dit le magistrat. Vous êtes peu crédible. Par conséquent, je vous déclare coupable sur tous les chefs d’accusation.»

À la suite de la décision, la procureure du Directeur des poursuites criminelles et pénales, Me Lili Prévost-Gravel et Me Alexandre Dubé en remplacement de Me Jacques Vinet, ont retenu la date du jeudi 4 octobre pour les représentations sur la peine.