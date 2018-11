Pelletée de terre pour la construction de nouveaux commerces à Saint-Mathieu

Crédit photo : Le Reflet - Audrey Leduc-Brodeur

Les pelles mécaniques ont commencé à creuser le terrain de la montée Monette, à l’angle de l’autoroute 15 à Saint-Mathieu, en vue d’accueillir les premiers commerces au printemps 2019.

Pour souligner le début des travaux, des élus de la municipalité ainsi que les promoteurs du projet commercial ont procédé à une pelletée de terre symbolique, le 1er novembre.

«C’est une journée extraordinaire pour Saint-Mathieu! Nous sommes très heureux. C’est une nouvelle ère qui débute. Ce projet permettra de créer de nouveaux emplois et des revenus supplémentaires pour la municipalité», a affirmé la mairesse Lise Poissant.

Le terrain laissé vacant après la démolition du Palais des sports et du Bar 38 accueillera dans un premier temps un restaurant Tim Hortons, une station-service Ultramar avec cinq pompes ainsi qu’un dépanneur Marché express. Les deux bannières profiteront de l’ouverture de leur nouvelle succursale pour présenter une image de marque modifiée, indiquent les promoteurs Yves Samuel et Sylvain Robert, du groupe Relais 38.

Une deuxième phase, qui devrait comprendre un restaurant Subway et d’autres commerces qui ont montré de l’intérêt, suivra à l’été 2019, soulignent-ils.

La construction de la structure en acier de la station-service sera d’ailleurs assurée par l’entreprise de M. Robert, Fer ornemental Jean-Guy Robert, basée à Saint-Mathieu. M. Samuel souhaite que d’autres entreprises locales se manifestent en vue d’une collaboration possible pour la construction.

Offre d’achat modifiée

La municipalité de Saint-Mathieu et le groupe Relais 38 ont conclu une offre d’achat modifiée. Les promoteurs ont offert à la Municipalité, propriétaire des terrains, un premier versement de 602 000$ pour l’achat du premier lot. La mairesse Lise Poissant explique que la municipalité est en attente d’une autorisation de la Commission de la protection du territoire agricole (CPTAQ) pour le second lot disponible, «une formalité», dit-elle. Les promoteurs feront le second versement par la suite.

«On s’est entendu ainsi parce que nous voulions que les travaux débutent le plus rapidement possible, explique Mme Poissant. C’est un dossier qui dure depuis longtemps. Je comprends les promoteurs de vouloir payer que pour ce qu’ils peuvent avoir pour le moment. Ce sera fait en deux étapes plutôt qu’une.»