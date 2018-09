Crédit photo : Le Reflet - Hélène Gingras

Il était moins une pour Robert Legault. S’il n’avait pas été à l’écoute des symptômes d’une crise cardiaque et qu’il n’avait pas été pris en charge rapidement par le réseau de la santé, le résident de Delson ne serait probablement plus en vie.

«J’avais trois veines bouchées. Une à 75% et les deux autres à 40%», raconte l’homme de 73 ans, qui a été hospitalisé d’urgence à l’Hôpital Charles-LeMoyne à Greenfield Park, le 8 août.

Ce matin-là, il se sentait pourtant en pleine forme. Les symptômes sont apparus en matinée, alors qu’il revenait de prendre une marche avec un ami.

«Je me suis mis à être tout trempe à la lavette, se souvient-il. Mon bras gauche était engourdi et j’avais des brûlements et des serrements d’estomac. Je ne me sentais pas bien. J’ai dit à à mon ami: Il y a quelque chose qui se passe, je m’en vais à la clinique.»

Il s’est rendu à la clinique médicale Le trait d’union à Delson, où il a été pris en charge immédiatement après avoir demandé à un patient à la réception de lui céder sa place.

«Je pense que je fais une crise cardiaque», lui a-t-il dit pour expliquer l’urgence de la situation.

Aussitôt, une infirmière praticienne spécialisée et une autre infirmière l’ont pris en charge. Elles lui ont fait passer un électrocardiogramme et ont évalué son cas. Elles ont ensuite appelé une ambulance pour qu’il soit transporté à l’hôpital où il a été opéré.

Des bons mots

M. Legault fait de l’arythmie cardiaque, mais n’avais jamais subi d’infarctus avant. Il n’a que de bons mots pour le personnel de la clinique qui lui a probablement sauvé la vie. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’il a pris contact avec Le Reflet. Il est aussi allé les voir depuis sa sortie de l’hôpital pour leur remettre une carte de remerciement.

De son côté, la direction de la clinique est heureuse de la tournure des événements pour ce patient.

«Ce n’est pas une situation fréquente, mais ça fait partie de celles auxquelles on doit parfois réagir», a dit avec humilité la directrice Catherine Malouin.

Robert Legault, lui, savoure sa chance.

«Le médecin m’a dit que j’avais été chanceux, que j’aurais pu mourir là».

Signes d’une crise cardiaque

Malaise dans la poitrine (pression ou inconfort, serrement, douleur vive, sensation de brûlure ou de lourdeur à la poitrine);

Transpiration;

Douleur au haut du cœur;

Nausée;

Essouflement;

Étourdissements.

(Source: Fondation des maladies du cœur de l’AVC du Canada)

Quoi faire en présence des symptômes d’une crise cardiaque ?

Composer le 911.

Cesser toute activité.

Prendre sa nitroglycérine, si c’est le cas.

Prendre de l’aspirine.

Rester calme et attendre l’arrivée des secours.

Garder une liste de ses médicaments dans son portefeuille ou à proximité du téléphone.

(Source: Fondation des maladies du cœur de l’AVC du Canada)